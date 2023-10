Caprarola, il 28 ottobre l'incontro al Lazio Club per ricordare Vincenzo Paparelli

Il 28 ottobre presso il Lazio Club Caprarola si terrà un incontro dal titolo suggestivo: "Un altro calcio è ancora possibile". L'evento sarà un momento di riflessione profonda sul futuro del calcio, un'occasione per riunire appassionati e sostenitori in un clima di condivisione e speranza. In un giorno, purtroppo, indimenticabile per la storia dei tifosi biancocelesti. Tanta emozione a Caprarola anche perché ci sarà come ospite Gabriele Paparelli, il figlio di Vincenzo Paparelli il tifoso tragicamente ucciso in un derby allo stadio Olimpico. La sua partecipazione rende l'evento ancor più significativo, in quanto commemora non solo la passione per il calcio, ma anche la memoria di una persona speciale.

A condurre la serata sarà il noto giornalista Riccardo Cucchi, che apporterà la sua esperienza e la sua visione per alimentare la discussione su come rendere il calcio un gioco più inclusivo e appassionante. L'incontro sarà un tuffo nella Lazialità senza tempo, un'opportunità per rivivere gli emozionanti cori dello stadio che hanno fatto vibrare i cuori dei tifosi. «Sarà un momento di condivisione e fratellanza - dice Gabriele del Lazio Club Caprarola - un'occasione per unire le voci e le passioni di un manipolo di appassionati Laziali».