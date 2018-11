Le ricerche dei carabineri di Faleria hanno portato al ritrovamento a Giulianova della donna di quarantotto anni, residente nel centro stotico di Calcata (Viterbo) di cui non si avevano più notizie dalla notte di Halloveen.



Rintracciata sul lungomare è stata subito accompagana presso l'ospedale della cittadina teramana dove è stata ricoverata per degli accertamenti.



L'allarme era scattato ieri quando i genitori, residenti in Umbria hanno presentato ai carabinieri una segnalazione di scomparsa poichè non riuscivano a rintracciarla. L'ultima volta è stata vista dagli amici la notte di halloween e poi di lei si erano perse le tracce. La porta di casa è stata trovata aperta e questo aveva fatto preoccupare chi la conosceva e i militari che hanno iniziato le ricercheche si concluse nella prima mattinata.