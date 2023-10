Calcata, l'arte torna in strada nella Tuscia con la Street Art Gallery

Seconda edizione a Calcata di Street Art Gallery.

Sabato alle ore 11, presso la sala consiliare sarà inaugurata la seconda edizione del progetto R/ESISTENZA – Street Art Gallery, proposta artistica presentata dal Comune di Calcata e Ondadurto Teatro che ne cura la direzione e sostenuto dalla Regione Lazio.

Un progetto che vede, inoltre, la connessione con la Galleria a Cielo Aperto sviluppata nel Comune di Antrodoco (Rieti) e con cui si crea una connessione che va oltre i confini locali. L’iniziativa artistica vede il coinvolgimento di esponenti di spicco della Street Art, che con le loro opere andranno ad ampliare il progetto di riqualificazione iniziato nel 2021 sul territorio regionale, teso alla promozione di un turismo artistico-culturale nel borgo di Calcata e non solo.

La scelta dell’area di intervento su Calcata è stata dettata dalla volontà di riqualificare e portare valore quest’anno ad un edificio di forte impatto sulla piazza, la torre dell’orologio, affinché essa diventi punto di interesse storico e culturale. La torre dell’orologio intesa come elemento che dall’alto detta i tempi della comunità. L’opera analizza la capacità del mondo vegetale di saper volare, il fondo rappresenta il cielo, le foglie dell’Acero, pianta diffusa in tutto il mondo e simbolo sia dell’occidente che dell’oriente si stagliano dall’alto verso il basso, esattamente come cadono dai rami, imponendo il primo cambio di lettura delle logiche normali.

Viene posta l’attenzione sull’inscindibile relazione tra equilibrio del corpo e dell’ambiente, sperimentando nuove soluzioni formali, includendo i soggetti naturali che, a partire dal nome del collettivo, sono una costante nel suo percorso.

In esso coesistono quindi elementi immediatamente riconoscibili e di assoluta novità, unendo lo slancio verso il futuro e i temi più urgenti del presente, non a caso la parola “fly” comparirà intorno all’orologio.

Venerdì alle 17 presso la Biblioteca Pubblica, si terrà un incontro preliminare con gli artisti coinvolti nel progetto.

La talk “Stati di equilibrio: l’arte urbana e pubblica per riqualificare i territori”, vedrà, infatti, la presenza di tutti i protagonisti coinvolti sul Comune di Calcata dalla curatela di R/Esistenza – Ondadurto Teatro: Orticanoodles, Sten • Lex, Lucamaleonte, Alessandra Carloni e Warios One.