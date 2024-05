Coabitazione fluida, la nuova soluzione abitativa per giovani under 40

Di fronte all'aumento del costo della vita e ai prezzi elevati degli immobili, i giovani under 40 stanno sempre più optando per la coabitazione 'fluida'. Quella che era vista come una soluzione temporanea in attesa di una casa propria, sta diventando una scelta permanente e un punto di arrivo. A dirlo è la ricerca sugli Under 40 in affitto «Collaborare e abitare. Il diritto alla casa nelle metropoli per le nuove generazioni», realizzata da Fondazione G. Feltrinelli con il supporto di Fondazione Cariplo e a cura di Silvia Cafora del Politecnico di Torino. Per il 41% delle persone prese in esame, infatti, cresce l'interesse per il cosiddetto «abitare collaborativo» a fronte delle barriere di reddito per l'acquisto della casa (rilevanti per il 42% del campione). L'indagine è stata rivolta direttamente ai giovani attraverso un questionario, somministrato nelle principali città italiane, e due workshop progettuali, svolti uno a Torino e uno a Milano.