Martedì 28 Maggio 2024, 05:00

Lo chiamavano “il commenda”, per via di quel titolo che si era guadagnato sul campo, sia come imprenditore, sia come impegno in vari altri campi. E adesso, nella sua Pianoscarano e in sua memoria, sta per essere battezzato il largo Commendator Alberto Ciorba. Palazzo dei Priori ha approvato la delibera dopo la richiesta dei figli Ombretta, Remigio, Giuliano e Nicoletta, inviata il 7 marzo, di intitolare al padre l’area adiacente a porta del Carmine, fino all’intersezione con via San Carlo e via della Polveriera, attualmente facente parte di via Pianoscarano. Il consiglio comunale aveva già deliberato all’unanimità il 28 febbraio del 2012, poco dopo la morte di Ciorba, la proposta di intitolargli una via o una piazza nel capoluogo.

Queste le motivazioni riportate nell’atto di palazzo dei Priori: «L’encomiabile attività svolta in maniera assidua dal commendator Alberto Ciorba, atta alla valorizzazione della città di Viterbo, con particolare dedizione al quartiere medievale di Pianoscarano - si legge - costituisce senz’altro motivazione nobile e ragione per il riconoscimento in questione, come dimostra la biografia dello stesso».

Il “commenda” infatti ha ricoperto vari ruoli ed è intervenuto in mezza provincia: presidente onorario della Banca di Viterbo, vari incarichi in Confindustria, presidente dell’associazione Amici del monumenti - situata proprio nell’area che gli verrà intitolata -, ambasciatore dei Facchini di Santa Rosa, ha contribuito alla ricostruzione della Tuscania post terremoto, al consolidamento del museo civico, alla ristrutturazione di varie sedi comunali e molto altro ancora. «Per l’amministrazione comunale e per la cittadinanza - si legge ancora nella delibera - l’intitolazione in oggetto esprime un segno qualificante e tangibile di riconoscenza e di omaggio a un cittadino esemplare, che ha dedicato con passione la sua vita alla valorizzazione della sua città». Insomma, «l’illustre commendator Alberto Ciorba ben merita tale riconoscimento».

