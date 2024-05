Lunedì 27 Maggio 2024, 05:00

Arcieri, esibizioni di arti marziali, il ballo integrato dei Sorrisi che nuotano Eta beta, all’auditorium della Fondazione Carivit un programma tutto musicale con orchestra giovanile di 50 elementi della parrocchia di Villanova e della scuola media Egidi. E poi ancora la corale de La Quercia, un’altra ucraina con i canti di pace, i nasi rossi con i clown di corsia. Insomma, quello che Viterbo con Amore e la Consulta del volontariato sono riusciti a mettere insieme in una sola giornata per La Città a Colori è impossibile da riassumere.

Ieri mattina il via con la camminata per la pace, dove centinaia di persone hanno intonato canzoni popolari lungo il percorso nel centro storico, poi tutti a Valle Faul per l’inaugurazione. Qui c’erano gli stand delle 50 associazioni in campo, insieme a tutto il contorno: il tatami per le dimostrazioni sportive, i giochi per i bambini, i bracieri per la carne, il palco. Una giornata in cui è successo di tutto, ma soprattutto la raccolta alimentare per l’Emporio solidale, perché La Città a Colori è per prima cosa un’iniziativa di solidarietà. «È l'ennesima sfida del volontariato - ha detto la sindaca Chiara Frontini - il direttivo della consulta lavora al servizio degli utenti: l’edizione di questo bellissimo festival è dedicata ai giovani, al protagonismo giovanile in città e nel mondo del volontariato». «Invito tutti i viterbesi ad avvicinarsi alle associazioni - ha proseguito l’assessore Patrizia Notaristefano - perché bisogna capire l’importanza del ruolo dei volontari e donare un po’ del proprio tempo in favore di chi è meno fortunato. Oggi è una bellissima opportunità per conoscere cosa fanno».

In tutta l’area di Valle Faul intanto le iniziative vanno avanti in un clima di allegria collettiva. E il presidente di Viterbo con Amore, Domenico Arruzzolo, se la gode. «Il tempo buono - ha commentato - ci consente di passare una bellissima giornata. Ci sono 50 associazioni, 26 eventi da mattina a sera. Siamo molto soddisfatti perché c’è grande partecipazione: si capisce il senso del fare rete e dello stare insieme». La Città a Colori è arrivata al suo 17° compleanno e il prossimo diventerà maggiorenne. «Era nata per essere d’aiuto: una vetrina per le associazioni che lavorano in modo silenzioso senza la visibilità che meriterebbero. La raccolta alimentare poi rafforza il concetto di condivisione». La novità per il 18° l’ha annunciata il presidente della consulta, Raimondo Raimondi: «Il tema sarà l’eliminazione delle barriere architettoniche, che fanno da ostacolo al superamento di tutte le fragilità: fisiche, motorie, psichiche, culturali e linguistiche».

