Tragedia al lago: si tuffa in acqua e muore annegato trentaquattrenne straniero

Si tuffa in acqua e muore annegato. Tragedia questa mattina a Marta. Un 34enne afgano, in Italia con protezione speciale, stando a quanto ricostruito si sarebbe buttato in acqua in località Cornos ma non sarebbe poi riemerso. I parenti non vedendolo riemergere dallo specchio d'acqua si sarebbero precipitati nel lago e lo avrebbero trascinato a riva.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione della Marta e il 118. Purtroppo però per il 34enne non c'è stato niente da fare. La salma è già stata restituita ai familiari.