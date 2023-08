Muore annegato sul litorale di Livorno: la vittima è un turista fiorentino di 36 anni

Morto annegato in mare un 36enne originario di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. È successo nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di San Vincenzo (Livorno), in località Rimigliano, davanti al bar Lago Verde.

Altre cinque persone sono state soccorse e salvate in mare dai bagnini.

Un 35enne di Ponsacco è stato recuperato e poi condotto in codice giallo al Pronto soccorso di Cecina.

Le condizioni del 36enne, recuperato in acqua tra le onde di un mare molto agitato a causa del forte vento Maestrale, già privo di sensi, erano apparse subito gravissime.

Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, intervenuti con un mezzo della Croce rossa di Venturina con il medico del 118 a bordo, un'ambulanza della Misericordia di Castagneto e altri due mezzi della Misericordia di San Vincenzo e della Croce rossa di San Vincenzo.

Sul posto anche i carabinieri di San Vincenzo e l'elisoccorso Pegaso arrivato da Grosseto.