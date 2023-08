Giocava in piscina, bimbo di quattro anni annega all'acquapark

Un bambino di 4 anni è morto annegato in una delle piscine dell'acquapark Egnazia di Monopoli. La tragedia si è consumata nel pomeriggio.

La dinamica

Il piccolo, Giuseppe, era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno della struttura. Mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua.

Il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giacomo ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il bambino viveva a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi.

Al momento i carabinieri che indagano sull'accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le indagini

Anche attraverso la visione di alcune telecamere interne di videosorveglianza presenti nel parco acquatico gli investigatori stanno cercando di capire gli ultimi istanti in vita del piccolo, poi finito in acqua in un punto di cui non toccava. I carabinieri sono ancora sul posto, anche per acquisire alcune testimonianze dei presenti. Le indagini sono coordinate dalla procura di Bari.