Bevono troppo e provocano il caos in un agriturismo: coppia di giovani arrestati

Bevono parecchio, fino a perdere il controllo delle proprie azioni. Quando il titolare dell'agriturismo che li ospita per il fine settimana, preoccupato anche per la presenza di altri clienti, chiama i carabinieri i due, una coppia, li aggrediscono. E alla fine vengono ammanettati.



E' accaduto ieri sera in un agriturismo di Graffignano (Viterbo), dove i due in evidente stato di ebbrezza alcolica, erano tra i clienti. I carabinieri, prontamente intervenuti dopo la chiamata, hanno avuto inizialmente delle difficoltà a ricondurre alla calma i due ospiti. Si tratta di un ragazzo di Latina di 30 anni e di una ragazza francese di 33. I militari li hanno trovati brilli, anzi ubriachi e hanno dovuto chiamare in rinforzo i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Viterbo.



Una volta ritenute idonee le procedure di sicurezza anche per gli altri clienti del locale, hanno arrestato i due giovani per resistenza. Anche perché tra l‘altro, i due si rifiutavano di fornire i documenti e le generalità. Dopo l'arresto e il trasferimento presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo, a smaltire la sbornia, per la coppla è stato richiesto il foglio di via con divieto di rientro nel comune di Graffignano





Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57



