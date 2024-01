Befana, un milione di turisti in vacanza in agriturismo

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Durante il lungo weekend dell'Epifania, oltre un milione di persone hanno scelto l'agriturismo come opzione per pernottare o mangiare, cercando riposo e tranquillità lontano dal caos cittadino. Coldiretti e Campagna Amica sottolineano il successo di questa scelta, attribuendolo anche alle condizioni climatiche favorevoli. La riscoperta del valore storico, culturale ed ambientale dei piccoli borghi contribuisce a questo trend, rappresentando il 70% dei comuni italiani. Gli agriturismi, con la loro cucina a chilometri zero e il rispetto delle tradizioni alimentari locali, diventano una base ideale per esplorare queste realtà, che sono responsabili del 92% delle produzioni tipiche nazionali. In Italia, ci sono circa 25.400 aziende agrituristiche con oltre 294mila posti letto e 532mila coperti, offrendo un'esperienza autentica e sostenibile ai turisti.