Annalisa Marinelli morta a 41 anni, gestiva un agriturismo: il corpo trovato dal marito

È morta, nella notte tra domenica e ieri, Annalisa Marinelli (foto) di 41 anni molto conosciuta visto che gestiva un agriturismo a Caporciano, insieme a sua madre. È stata colta da un arresto cardiocircolatorio. Ieri mattina la triste scoperta è stata fatta dal compagno Antonello Pace, custode dello stadio Gran Sasso Acconcia e dirigente dell'Aquila 1927, dopo il ritorno di ieri mattina con la squadra rossoblu dalla trasferta a Vinovo, nell'appartamento a Castelnuovo

. Subito sono stati allertati i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. La Marinelli era la figlia di un impiegato del Comune di Caporciano. Numerosi i messaggi di cordoglio. «Nel dolore ci stringiamo al nostro Antonello Prete. Antonello L'Aquila 1927 è con te!», scrivono i dirigenti del club. «Annina mia abbiamo tutti il cuore il pezzi. Mancherà il tuo sorriso e la tua energia, l'amore che mettevi in tutte le cose che facevi! Non eravamo vicine, ma bastava quel messaggino per annullare ogni distanza e rallegrare la giornata! Condoglianze a tutta la tua splendida famiglia», scrive la sua amica Lucia. I funerali si celebrano oggi alle 16 a Caporciano.