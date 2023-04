Sabato 29 Aprile 2023, 05:40

Truffe agli anziani, l’offensiva lanciata dei carabinieri porta risultati. L’ultimo proprio pochi giorni fa quando una 77enne di Montefiascone stava per cadere nel tranello di due malviventi, arrivati appositamente dalla Campania per continuare a raggirare anziani della Tuscia. Questa volta però, complice la compagna di sensibilizzazione in atto da quasi un anno, le vittime hanno avuto la prontezza di allertare i carabinieri prima che la truffa andasse a buona fine.

I truffatori erano infatti riusciti a raggiungere telefonicamente tre potenziali vittime, tutte residenti nel territorio del Colle Falisco, e fingendosi carabinieri chiedevano denaro oggetti in oro, come ricompensa necessaria per dirimere una controversia scaturita da un fantasioso incidente in cui erano rimasti coinvolti figli o nipoti. Tuttavia, i tre anziani, già a conoscenza di tali raggiri, grazie anche all’incessante opera di informazione la riguardo messa in atto dai media, non si lasciavano circuire e allertavano il 112. I carabinieri immediatamente hanno anche adottato tutte le contromisure del caso, predisponendo mirati servizi per lo specifico scopo. I truffatori infatti non si sarebbero scoraggiati e nei giorni scorsi hanno iniziato a cercare una nuova vittima.

La scelta è caduta su una 77enne di Montefiascone. La donna, raggiunta al telefono di casa con la scusa dell’incidente, sarebbe andata nel panico per le sorti della figlia. E in fretta avrebbe raccolto tutti gli oggetti in oro che aveva in casa in un sacchetto di plastica. Mentre aspettava i finti carabinieri sull’uscio di casa sono però arrivati i veri carabinieri della compagnia di Montefiascone che in un colpo solo hanno sventato la truffa e denunciato due persone. I due truffatori sono infatti stati intercettati mentre cercavano l’abitazione della vittima. Si tratta di un 46enne e un ventenne, provenienti dalla Campania con un veicolo a noleggio. I due secondo quanto ricostruito dal Norm si erano recati in quella zona esclusivamente per perpetrare truffe ai danni di anziani.

Entrambi sono stati denunciati per il reato di tentata truffa aggravata in concorso e, in base a quanto deciso dal Questore, non potranno più far ritorno nel comune di Montefiascone. Sono almeno 5 i truffatori identificati nelle ultime settimane. «La costante attenzione che l’Arma pone nella lotta alle truffe agli anziani - affermano i carabinieri -, sia dal punto di vista preventivo, attraverso l’incessante campagna informativa presso centri anziani, parrocchie ed altri luoghi di aggregazione di tutta la provincia di Viterbo, sia attraverso la presenza capillare sul territorio dei servizi preventivi, in questa specifica circostanza è stata proficua ed ha sicuramente evitato il peggio».