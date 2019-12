Abbandonano i rifiuti in strada ma c'è la foto-trappola della polizia locale, trasgressori puniti a Montalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe salatissime a chi abbandona i rifiuti in strada. La polizia locale di Montalto ne ha elevate una decina con le foto-trappole installate sul territorio. Il sistema di video sorveglianza ha beccato alcuni trasgressori che rischiano anche un provvedimento penale.L'azione degli agenti è stata messa in atto a seguito dei numerosi rifiuti abbandonati al lido e nelle campagne: lavatrici, materassi, materiale edile e falci d'erba di ogni tipo. Il servizio è stato attivato da qualche tempo e permette di contrastare una cattiva abitudine che va a discapito dell'ambiente e che pesa inoltre sulle casse comunali.«Il provvedimento che stiamo adottando – dichiara in una nota il vicesindaco Luca Benni – è una necessità al fine di tutelare l’ambiente e far rispettare le regole per una città più pulita».Nel frattempo l’amministrazione comunale sta intervenendo sulle problematiche segnalate dai cittadini inerenti la raccolta differenziata. «La collaborazione dei cittadini – aggiunge il vicesindaco – è fondamentale per migliorare il servizio. Conosciamo i problemi riscontrati, pertanto con la ditta incaricata provvederemo a risolverli nel più breve tempo possibile. Stiamo comunque raccogliendo tutte le segnalazioni che sono in corso di valutazione da parte dell’ufficio, affinché il servizio nel futuro prossimo possa essere migliorato».