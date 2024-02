Protesta degli agricoltori da Montalto a Tarquinia: «L’Europa ci strangola»

Sono una trentina i trattori che questa mattina sono partiti da Montalto di Castro per raggiungere Tarquinia, dove si terrà la protesta contro le politiche agricole dell’Europa.

L’armata degli agricoltori ha sfilato sulla Statale Aurelia, scortata dai carabinieri, per unirsi ai tarquiniesi che in giornata marceranno lungo il tratto tirrenico. Gli operatori locali non si fermano, lamentano anche l'aumento del prezzo del gasolio e il divario tra prezzi pagati ai produttori e quelli dei prodotti sul mercato e chiedono più tutela del Made in Italy. «Non abbiamo più certezze - dice un agricoltore - l'Europa ci strangola e i governi non ci tutelano». Oggi per i produttori è un'altra lunga giornata di presidi e possibili blocchi stradali e non si escludono possibili disagi lungo l'Aurelia.