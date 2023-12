Lunedì 4 Dicembre 2023, 04:10

Solo nel pomeriggio di sabato sono state raccolte 950 firme e altre saranno raccolte fino a mercoledì prossimo che saranno allegate a una missiva indirizzata a tutte le istituzioni, affinché sia data attenzione al territorio. I fatti di violenza avvenuti a Montalto hanno fatto alzare la voce di una comunità intera, stanca di subire vessazioni derivanti dal consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi due anni, infatti, nella cittadina del litorale si sono visti atti di violenza, sparatorie e minacce a commercianti. Una situazione che sta destando preoccupazione tra i residenti, in particolare nelle ore notturne quando il degrado prende piede tra le strade del paese. Il Comitato Centro Storico ha richiamato all’attenzione associazioni, residenti e gli altri comitati di quartiere per dire «basta» alla violenza e alla paura. Sabato scorso il banchetto è stato allestito in piazza, sotto il palazzo comunale, dove in centinaia hanno messo la propria firma al grido «Firmate per riprenderci le nostre piazze con civiltà e amore per il nostro paese».

La missiva è indirizzata anche al Ministro dell’Interno per metterlo a conoscenza di quello che avviene nella cittadina del viterbese. «Con voce forte e ferma - dice il Comitato - ribadiremo che Montalto è sempre stata e deve continuare ad essere una comunità pacifica, accogliente e solidale, dove non ci può essere impunità per quanti ne rovinano il quotidiano ed il futuro. Continueremo fino a mercoledì la raccolta firme per quanti non sono potuti venire sabato, affinché cessi la deriva delinquenziale e che nessuno possa dire non sapevamo». Sabato 25 novembre è avvenuto l’episodio che ha fatto raggiungere l’apice di esasperazione dei residenti del centro storico e di coloro che frequentano la zona per trascorrere una serata nei locali tra amici e familiari.

Prima l’incendio in un appartamento frequentato da pusher e tossicodipendenti ha terrorizzato il vicinato, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Poi la tentata aggressione alla sindaca e il colpo al volto al marito di lei da una parente di uno dei ragazzi coinvolti nel giro di droga. Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno ristabilito la calma, poco dopo un uomo con un coltello ha minacciato a distanza di poche ore due commercianti. Per il 47enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, è scattato il Daspo Willy dalla questura di Viterbo. Ovvero per un periodo di due anni dovrà rimanere lontano dai locali pubblici e di pubblico intrattenimento situati nel territorio del comune di Montalto, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 6 del mattino. Una mobilitazione, quella della raccolta firme, i cui numeri dimostrano che una intera comunità contrasta questo degrado sociale che sta alimentando paure e insicurezze in una cittadino che vuole continuare a vivere in serenità.