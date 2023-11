Medio Oriente, Papa Francesco: «Fermatevi in nome di Dio»







«Vi prego di fermarvi in nome di Dio: cessate il fuoco»: lo ha detto il Papa all'Angelus parlando della situazione in Israele e Palestina e chiedendo che «si eviti l'allargamento del conflitto». «La situazione di Gaza è gravissima», ha ricordato il Papa. «Si liberino gli ostaggi tra di loro ci sono tanti bambini», ha aggiunto. «Pensiamo a tutti i bambini coinvolti in questa guerra», «preghiamo perché si abbia la forza di dire basta».