Asti, in coda dall'alba per incontrare Papa Francesco

Nella piazza della cattedrale di Asti alcuni fedeli si sono messi in coda all'alba, già dalle 5.30 del mattino per poter assistere all'arrivo di Papa Francesco e alla S.Messa. «Lo accogliamo con un grosso abbraccio e da cristiani seguiamo la sua parola», ha detto uno dei fedeli presenti in piazza. «Deve togliere guerre, serenità e tutte le gelosie che ci sono nel mondo», ha fatto eco un altro cittadino. (LaPresse)