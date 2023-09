Totti: «Mourinho mi vuole alla Roma. Un mio ritorno? Vediamo»

L'ex capitano giallorosso in occasione dell'Italian Padel Award: «Ci aspettiamo grandi cose dalla Roma. Deve arrivare in Champions con quella coppia, come è partita un po’ meno. Lukaku ha fatto due gol con il Belgio? Il Belgio è una cosa, la Roma è un’altra».