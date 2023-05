Serie A, secondo match point scudetto per il Napoli

EMBED





La Serie A in campo tra oggi e domani con il 33mo turno. Secondo match point scudetto per il Napoli. Gli occhi dei tifosi partenopei sono puntati sulla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo in programma alle 21: se i bancocelesti non vincono, la squadra di Spalletti sarebbe campione ancor prima di scendere in campo domani sera a Udine. Altrimenti agli azzurri, basterebbe un punto in Friuli per conquistare il tricolore. Tra le gare di oggi spiccano poi Juventus-Lecce, la trasferta a Verona dell'Inter, il Milan a San Siro contro la Cremonese e Monza-Roma. (LaPresse)