Serie A: Juve a picco, l'Udinese sbanca lo Stadium

Grossa frenata per la Juventus , forse già decisiva in chiave scudetto: i bianconeri sono stati sconfitti 1-0 in casa dall' Udinese nel Monday Night della 24esima giornata di Serie A e ora sono a -7 dalla capolista Inter, che ha una partita in meno. Vittoria fondamentale in zona salvezza per i friulani, che si portano a 22 punti, + 3 dal Verona. Stasera, intanto, torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Alle 21 Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Domani Lazio in campo all'Olimpico contro il Bayern Monaco.