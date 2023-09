Scoppia l'incendio per i fumogeni: stadio evacuato dopo Taranto-Foggia

Dopo la partita di serie C tra Taranto Foggia , vinta dai padroni di casa 2-0, è scoppiato un incendio nella Curva Sud, dove si trovavano i tifosi ospiti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono stati ingenti. Secondo alcune testimonianze in fase di indagine, sembra che l'incendio possa essere stato causato da un fumogeno lanciato su materiale plastico e rotoli di catrame utilizzati per i tappeti di erba sintetica sotto gli spalti. Le forze dell'ordine hanno identificato alcuni ultras foggiani, prima di scortare la tifoseria ospite all'uscita della città evitando possibili contatti con i supporters locali. Sono in corso accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio, per fare piena luce sull'accaduto e stabilire le responsabilità. Il settore della curva sud sarà probabilmente dichiarato inagibile.