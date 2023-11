Pinto: «Il mio futuro? Ne parlo internamente con la società»

Il general manager della Roma in occasione del Social Football Summit: «Questa è la domanda meno importante (ride ndr). Come sai nel pre-partita me lo chiedono sempre, ma come ha detto Mourinho ieri sono molto difensivo. L'importante è la Roma e come strategia stiamo facendo cose importanti per il futuro».