Pinto: «Aver fatto 150 milioni di trasferimenti è un ottimo risultato»

Il general manager della Roma in occasione del Social Football Summit: «Io sono portoghese (ride ndr). Si vende sempre prima. Considerando la rosa che abbiamo ereditato con tanti calciatori cronici di infortunio e over 30 più tanti fuori rosa credo che fare in 3 anni più di 150 milioni di vendita è un buon risultato».