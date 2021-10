Il tecnico giallorosso José Mourinho alla vigilia del match contro i rossoneri non convoca Mayoral, Villar e Diawara: «I giocatori convocati sono gli stessi dell’ultima partita, meno Volpato che ha giocato ieri 90 minuti. Ovviamente i risultati della Primavera non sono la cosa più importante per noi, però, non mi piace distruggere la squadra di Primavera»