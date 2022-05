Gli incidenti nel settore Nord N201 dello stadio di Tirana, dove sono entrati in contatto con i tifosi olandesi e giallorossi. I biglietti in quest'area dello stadio sono stati venduti ad entrambe le tifoserie. Molto più numerosi i supporters del Feyenoord, molti dei quali ubriachi, e non sono mancati gli scontri. Un tifoso giallorosso è rimasto ferito con abbondante fuoriuscita di sangue dalla mano destra, timore per quanto può avvenire durante i 90 minuti.