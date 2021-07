Roberto Mancini: tutto ciò che c'è da sapere sul ct degli azzurri in finale a Wembley contro l'Inghilterra

Venerdì 9 Luglio 2021, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:26

Manca pochissimo al match decisivo di Europei 2021: domenica sera alle 21 gli azzurri del ct Roberto Mancini si scontreranno con la nazionale inglese per stabilire quale tra le due squadre meriterà il titolo di Campione d'Europa. Incontenibile l'entusiasmo dopo la vittoria dell'Italia sulla Spagna ai calci di rigore.

Gli azzurri di Mancini in finale agli Europei

Siamo in finale, dunque. Un risultato raggiunto grazie all'impegno dei giocatori, ma soprattutto grazie al lungo e duro lavoro di Roberto Mancini. Dall'esordio in Serie A nel 1981 tra le file del Bologna, a Euro2020 come ct della nazionale: ecco il video con la storia di mister Mancini, 56 anni.

