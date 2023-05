Pogba, infortunio muscolare: esami al JMedical, stagione finita. L'incoraggiamento dei tifosi

di Alberto Mauro

Esami in mattinata al JMedical per Paul Pogba, dopo il problema muscolare al quadricipite sinistro accusato nella sfida di ieri contro la Cremonese. Nelle prossime ore la diagnosi, ma probabilmente per il francese la stagione è già finita. Il Polpo si è presentato al JMedical poco dopo le 11, accolto da una decina di tifosi all’uscita al grido di: “Su la testa Paul”. Prima da titolare della stagione ieri per il francese, 380 giorni l’ultima dal primo minuto con la maglia dello United.