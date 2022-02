Goggia a Casa Italia: «Il sogno olimpico mi ha spinto a guarire in fretta»

(LaPresse) Sofia Goggia a Casa Italia ha festeggiato il suo argento nella discesa libera di Pechino 2022 e poi ha parlato della sua gara: "Ho un mix di emozioni contrastanti: c'è il dispiacere (per il mancato oro) ma c'è anche la gratitudine per essere qui e correre alle Olimpiadi. Il sogno olimpico mi ha spinta a guarire in fretta e a crederci fino in fondo. Questo è un argento vivissimo", ha spiegato la campionessa bergamasca aggiungendo: "E' una medaglia d'argento che sa quasi di platino per quella che è stata l'impresa dietro alla gara".