Newcastle-Tottenham è stata interrotta per 20 minuti a causa di un'emergenza medica per un tifoso dei padroni di casa. Momenti di tensione che, fortunatamente, si sono trasformati in gioia e applausi per i medici che hanno salvato la vita all'uomo presente al St James' Park. (Video Twitter)

FOTO Tifoso colto da malore, sospesa per qualche minuto Newcastle-Tottenham