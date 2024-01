Napoli, Osimhen lancia banconote in una discoteca in Nigeria

Il calciatore del Napoli Osimhen è stato ripreso in un video , pubblicato su TikTok, mentre lancia mazzette di banconote in una discoteca a Lagos, in Nigeria. Questo episodio è avvenuto dopo il suo ritorno anticipato (con permesso del club "per tornare in famiglia") in vista della Coppa d'Africa, seguito alla sua squalifica per un'ammonizione contro la Roma. Le immagini sono circolate sui social media e non è certo se le banconote siano autentiche. In Nigeria questo gesto è interpretato come un augurio di prosperità.