Mourinho su Totti: «Non sono nessuno per offrirgli un contratto»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l'Empoli: «Io sono l’allenatore. C’è la proprietà, il Ceo e l’allenatore. Io non sono nessuno per parlare con il mito del romanismo e offrirgli qualcosa. Io parlo con Francesco di banalità, come stanno i figli, il Frosinone. Questo è il mio rapporto con lui. Quello che posso dire, è che la mia vita sociale a Roma è piccola, ma tra i pochi contatti che ho c’é Francesco Totti. Non c’è tifoso con cui parlo che mi dimostra quel rispetto. Ma questa storia che Mourinho ha fatto o chiesto…Mourinho niente».