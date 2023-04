Maradona junior attacca i napoletani del Milan: «Devono togliervi Napoli dalla carta d'identità»

Il figlio di Maradona è amareggiato al termine di Milan-Napoli. Ma sui social Diego Armando Maradona junior più che parlare della partita, attacca i napoletani tifosi del Milan. E lo fa attraverso un video nel quale dice: «Sono anni che dico che la più grande rovina di questa città sono i napoletani che tifano per altre squadre. Che facevate, saltavate quando cantavano: 'Chi non salta napoletano è?' Una cosa dovrebbero farvi: togliervi nato a Napoli dalla carta d'identità! Non siete degni"» ( Video TikTok)