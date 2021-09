Claudio Lotito, alla presentazione della Lazio Women, fa il punto sulla situazione calciomercato della Lazio. Il presidente biancoceleste parla soprattutto dell'addio di Joaquin Correa, approdato all'Inter pochi giorni fa e già in gol, con una doppietta, all'esordio contro il Verona. «È un ottimo giocatore - ha detto il patron dei capitolini -. Ma non si attagliava al nostro gioco». Lotito ha anche parlato di Maurizio Sarri, definendolo un «maestro di calcio».