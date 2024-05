Djokovic da ridere: dopo la borraccia in testa, firma gli autografi col casco

Novak Djokovic campione anche di simpatia. Il campione serbo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo che la sera di venerdì, al termine del match vinto contro Moutet, è stato accidentalmente colpito in testa da una borraccia caduta dallo zaino di un tifoso. Prima dell'allenamento odierno, Djokovic ha ironizzato sulla vicenda presentandosi con un caschetto da ciclista per firmare gli autografi dei tanti tifosi presenti al Foro Italico. Il serbo, che agli Internazionali d'Italia ha già trionfato sei volte, tornerà in campo domenica nella sfida dei 16esimi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo.