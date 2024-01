Lazio-Roma, Mourinho: «Rigore del calcio moderno...»

«È sempre doloroso. Quando c'è il derby ancora di più Abbiamo tante difficoltà e lottiamo contro queste. Oggi perdiamo per un rigore del calcio moderno, un rigore da Var che l'arbitro non dà stando a tre metri di distanza. E senza il Var non l'avrebbe dato. I giocatori di dieci o venti anni fa non si sarebbero buttati in quel modo, come fanno questi di oggi». Così, dai microfoni di Sport Mediaset, Josè Mourinho commenta la sconfitta della Roma nel derby di Coppa Italia. «Orsato di solto lascia giocare questo tipo di azioni a centrocampo e infatti non dà il rigore - aggiunge - Ma quando c'è uno seduto davanti al video che decide di richiamarlo a quel punto è fatta. Poi il calciatore (Castellanos, ndr) fa il suo show». Parlando di Orsato poi conclude: «È un arbitro top, ma la partita finisce quando una squadra segna per prima, perché lui non lascia giocare»