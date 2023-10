Lazio, Luis Alberto: «Le sostituzioni? Non mi piacciono quando mi diverto»

«Mi diverto come un bambino. Sono in un momento in cui ho una fiducia che non pensavo mai di avere. Per me la cosa più importante è che la Lazio stia più in alto possibile, adesso stiamo provando a fare punti in classifica. È un momento in cui sono tranquillo e mi diverto a giocare e a soffrire. Questi ultimi anni li voglio vivere benissimo, sono come un bambino di 31 anni. Le sostituzioni? Non mi piacciono quando mi diverto in campo». Luis Alberto , trascinatore della Lazio nella vittoria in casa del Sassuolo, commenta così la sua prestazione ai microfoni di Dazn. «Io il 10 più forte della Serie A? Ci sono tanti giocatori forti, io faccio il mio per il bene del Lazio. Il numero mi piace. In Italia ci sono tanti giocatori tecnici e dobbiamo godere del calcio», ha concluso. Luis Alberto è stato anche protagonista di una plateale protesta in panchina dopo la sua sostituzione ma a spegnere sul nascere le polemiche ci prova il vice allenatore laziale, Giovanni Martusciello, in panchina al posto dello squalificato Maurizio Sarri: «Si è arrabbiato? Fa parte del personaggio, lui non vorrebbe uscire mai».