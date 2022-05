Lazio, Enzo Garinei compie 96 anni: «Lotito, li vuoi compra' sti giocatori? Sì o no?»

Enzo Garinei sceglie Tv2000 per festeggiare i suoi 96 anni. Uno degli artisti più importanti della storia dello spettacolo italiano ha voluto passare una giornata raccontando la sua storia e condividendo con i telespettatori la sua grande passione, ovvero la Lazio. Lui, tifoso doc, ha voluto fare un appello davanti alle telecamere: «Lotito, li vuoi compra' sti giocatori? Sì o no?» Così Enzo Garinei a Tv2000, ospite del programma "L’ora solare", condotto da Paola Saluzzi, nella puntata in onda oggi 4 maggio alle ore 12.20, nel giorno del suo 96esimo compleanno. Tra le colonne dello spettacolo in Italia, attore, regista e doppiatore italiano, da grande tifoso laziale si è rivolto al presidente della Lazio chiedendo di acquistare difensori per la squadra: «Noi segniamo tanti goal perché c'è Immobile e tanti altri attaccanti meravigliosi, ma in difesa servono i difensori. Capito?»