Lazio, Ciro Immobile si allena sotto la pioggia a Formello

di Daniele Magliocchetti

Sotto una pioggia battente, la Lazio effettua la rifinitura prima di partire per Marsiglia. Il grande dubbio rimane Ciro Immobile che quest’oggi si é presentato al campo con le scarpe da ginnastica e una fasciatura sul ginocchio. Sarri deve decidere se rischiarlo o meno. I sorrisi arrivano da Luis Alberto e Milinkovic in gran forma anche sei i due sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Il tecnico in mezzo é orientato a confermare Cataldi e dare una chance a Basic dal primo minuto.