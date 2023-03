Kvaratskhelia trascina il Napoli (+18 sull'Inter). La Roma oggi cerca l'aggancio ai nerazzurri

(Lapresse) Il Napoli ha battuto 2-0 l'Atalanta allungando in vetta alla classifica, con l'Inter che precipita a meno 18 dalla capolista. Per gli azzurri di Spalletti reti decisive di Kvaratskhelia e Rrahmani. La Lazio tiene per ora il terzo posto, dopo lo 0-0 a Bologna. Ma la Roma, di scena oggi alle 18 all'Olimpico contro il Sassuolo, potrebbe tentare il sorpasso. Sempre in giornata, per la 26esima di serie A, in campo anche Cremonese-Fiorentina, Verona-Monza e, in serata, Juventus-Sampdoria. Chiude il turno, domani, la sfida tra Milan e Salernitana.