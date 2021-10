Juve-Roma, Mourinho: «Loro hanno 20 giocatori d'esperienza, noi 13 bravi calciatori»

Il tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro la Juventus: «Abbiamo cominciato il campionato qualche settimana fa. È difficile rispondere, perché sembra che ripeto sempre le stesse cose. Da una parte c’è una squadra che lotta per vincere la Champions e una per vincere la Conference League, una è una squadra che vince dieci campionati e una che ne vince zero, una cosa è una squadra che ha lavorato con Max 8 anni e un’altra è lavorare con un allenatore che è arrivato tre mesi fa. Una cosa è una squadra con 20 giocatori di esperienza e un’altra è una con una squadra di 13 bravi giocatori. Però, quando comincia la partita e siamo undici contro undici, tutto questo si deve dimenticare e dobbiamo farlo noi. Dobbiamo avere personalità e coraggio di fare la nostra partita e vincere»