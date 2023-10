Insigne litiga con un tifoso del Toronto: «F**k you, respect». E la moglie lo porta via

Non è un periodo semplice per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli, ora al Toronto, non sta riuscendo a incidere in Mls ed è ai ferri corti con l'ambiente. Durante il match tra il suo Toronto e il Cincinnati infatti, in cui Insigne era seduto in tribuna, ha litigato duramente con un tifoso.

Le immagini mostrano l'attaccante insultare e puntare il dito contro il tifoso chiedendogli «rispetto», e usando un linguaggio piuttosto colorito. Deciso l'intervento della moglie Jenny, che lo trascina via evitando guai peggiori. Alla base della reazione scomposta di Insigne sembrano esserci proprio le tante critiche rivolte all'ex Napoli e avvalorate da un inizio di stagione disastroso per i canadesi.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today's match



He had to be pulled inside before things got worse... #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023

Il Toronto, sconfitto 3-2 da Cincinnati, dallo scorso giugno a oggi ha perso ben 14 partite su 15 giocate e Insigne ha collezionato soltanto 4 gol e 4 assist in 19 presenze, riportando numerosi infortuni e mostrando un atteggiamento che i tifosi non hanno considerato molto professionale.