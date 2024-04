De Rossi: «Nel derby avremo voglia di rivalsa»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Lazio: «Devi preparare una partita normale che non ha conseguenze normali. Non si porta lo stesso stress di un Roma-Sassuolo. C’è un passato non positivo nei derby, zero gol negli ultimi 3 o 4 derby. C’è una voglia di rivalsa, va alimentata, ma non andare troppo oltre perché c’è una partita di calcio contro una squadra forte come la Lazio».