Stasera torna la Champions League: ecco le partite in programma

Questa sera torna in campo la Champions League con il ritorno dei primi due quarti di finale. Alle 21 i campioni di Germania del Bayern Monaco ospitano il Villareal. Si parte dall'1-0 dell'andata per gli spagnoli. Nell'altro match il Real Madrid, invece, affronta in casa il Chelsea. Si parte dal 3-1 per le merengues ma Ancelotti tiene comunque la guardia alta: «Non dobbiamo pensare che il più è fatto», ha detto l'allenatore dei blancos. «Non abbiamo molte chance di rimonta», dichiara invece il suo avversario Tuchel. (Lapresse)