Champions League, l'Inter in semifinale. Inzaghi: «È un traguardo storico»

"È stata una grandissima partita" ha commentato il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro il Benfica che sancisce il passaggio in semifinale di Champions League. "Sono contento per i ragazzi - ha detto in conferenza stampa subito dopo la partita - perché è un traguardo storico importante, arrivato da lontano, con una fase a gironi molto molto difficile. Con ottavi e quarti di finale giocati nel migliore dei modi".

In semifinale l'Inter affronterà il Milan. "In questi due anni con il Milan abbiamo giocato tante partite - ha commentato Inzaghi - è una squadra di assoluto valore. Poi chiaramente bisognerà vedere come ci arriveranno le due squadre. Chiaramente abbiamo ancora una partita da giocare, la semifinale di Coppa Italia contro la Juve, ma a parte Skriniar, in questo momento ho la fortuna di avere tutti i ragazzi a disposizione" ha concluso.