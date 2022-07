Cabrini: «Ci sono ancora campioni del mondo italiani. Presenza massiccia stranieri? Questione atavica»

«Ci sono ancora campioni del mondo italiani». Lo ha detto Antonio Cabrini, campione del mondo dei mondiali dell'82 a margine della presentazione del libro dedicato a Paolo Rossi 'Per sempre noi due' di Federica Cappelletti Rossi, moglie del calciatore, campione del mondo ai mondiali dell'82. «Comunque non ci sono soltanto i campioni dell'82, ma anche quelli che hanno vinto il mondiale successivamente - ha aggiunto Cabrini - Sono degli atleti che hanno significato molto per un Paese che è cresciuto con una vittoria sportiva». Sulla massiccia presenza di stranieri nelle squadre italiane dice: «È un problema che per sviscerarlo bisognerebbe stare qui tre giorni a parlarne. Ormai son problemi atavici che da molti anni ci sono nel calcio italiano - ha aggiunto Cabrini - Partendo sin dalla base, dal settore giovanile, alla guerra che c'è sempre tra tra Lega e Figc"». (LaPresse)