Djokovic sarà agli Australian Open, ottenuta l'esenzione dal vaccino: è bufera social

La parola fine ai dubbi sulla sua partecipazione agli Australian Open la mette il numero 1 del mondo Novak Djokovic in persona, postando sul suo profilo Instagram una foto con i bagagli e scrivendo: «Sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!». Il campione uscente ha quindi ottenuto un’esenzione dalle autorità australiane, che richiedono il vaccino anticovid per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati. Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se si fosse o meno immunizzato, ma a questo punto è evidente che non lo sia. Una deroga quella concessa che ha provocato forti polemiche, non solo nel mondo dello sport. Il governatore del Lazio Zingaretti la definisce «uno schifo, un privilegio, uno schiaffo in faccia a chi lotta contro il Covid». (Lapresse)