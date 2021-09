Jathson è il suo nome d’arte e anche nella vita, in quanto artista non binario. Si definisce un essere umano senza alcun limite. A X Factor 2021 – partito ieri sera su Sky e NOW, in simulcast su TV8 e sempre disponibile on demand – si presenta con il suo inedito “Babylooneytunes”, un travolgente electro-pop che incassa 4 sì dai giudici.

