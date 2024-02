Sanremo, Amadeus: «Travolta sapeva tutto, nessun tranello. Forse gli avevano detto il colore sbagliato del cappellino»

(LaPresse) "Travolta? Io mi sono divertito tantissimo, John Travolta è stato avvisato di tutto, non è stato costretto a fare nulla di cui non sapeva. Di tutto quello che è accaduto sul palco ne era a conoscenza, lo aveva condiviso, forse gli avevano detto il colore sbagliato del cappellino ma sapeva tutto, nessuna sorpresa o tranello”. Così Amadeus, il direttore artistico e conduttore del 74esimo Festival di Sanremo, alla conferenza stampa di giovedì. Critiche per "Il ballo del qua qua" con John Travolta, nella seconda serata del Festival. Fiorello ha ammesso: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana".