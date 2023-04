Priyanka Chopra Jonas per “Citadel”: « Sono una pessima bugiarda»

Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia di spionaggio globale indipendente, incaricata di sostenere la sicurezza di tutti i popoli, è stata distrutta dagli agenti di Manticore, un potente sindacato che manipola il mondo dall'ombra. Con la caduta di Citadel, gli agenti d'élite Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Mason Kane (Richard Madden) hanno visto cancellata la loro memoria. Da allora sono rimasti nascosti, costruendo nuove vite sotto nuove identità, ignari del loro passato. Fino a una notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. (Servizio a cura di Eva Carducci)